В США прекратили выпуск кассетных бомб

"Последний оставшийся в США производитель кассетных бомб прекратил изготовление спорного оружия, сославшись на регулирующие органы и сокращение заказов запрещенных боеприпасов на международном уровне", - сообщает 112.ua со ссылкой на Foreign Policy.

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Отмечается, что фирма пошла на такой шаг после того, как в мае этого года Белый дом наложил вето на поставки Саудовской Аравии кассетных бомб. Дальнейшей продажи оставшихся боеприпасов Textron Systems сможет производить только после получения разрешения со стороны Белого дома и Конгресса США.

Однако, как заявляют в компании, политическая обстановка затрудняет подобное одобрение.