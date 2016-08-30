Apple оспорит решение Еврокомиссии о рекордном взыскании в пользу Ирландии

"Apple соблюдает закон и выплачивает все необходимые налоги, где бы мы ни работали. Мы будем подавать апелляцию и мы уверены, что решение будет отменено", - говорится в заявлении компании, передает Би-би-си.

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В Apple полагают, что решение Еврокомиссии окажет значительное негативное влияние на инвестиционный климат и рынок труда в Европе.

Наложенный на компанию штраф осудило и министерство финансов США. В ведомстве заявили, что решение может подорвать "дух экономического партнерства ЕС и США".

Рекордная сумма была взыскана с компании в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика понесла из-за невыплаченных налогов.

Антимонопольное расследование, по итогам которого было принято решение, продолжалось три года.

В ходе следствия европейские чиновники пришли к выводу, что американская компания получала необоснованные налоговые льготы в Ирландии, что позволяло ей платить существенно меньше налогов, чем конкуренты.