В Кремле объяснили проверки боеготовности российских войск, в том числе на границе с Украиной

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это рутинная деятельность, министерство обороны осуществляет такие проверки. Это рутинная повседневная деятельность, это обычная практика», - заявил он.

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Песков также отметил, что проверки бывают регулярно, в зависимости от ведомства.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих. 25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа.