В Великобритании каждого иностранца будут встречать чашкой чая и печеньем
Будут улучшать первое впечатление :)
Каждого прибывающего в Великобританию иностранца отныне будут угощать при приземлении в аэропорту чашкой настоящего английского чая с традиционным печеньем, сообщает ИТАР-ТАСС.
Тем самым власти пытаются улучшить первое впечатление о стране, которая известна своей изменчивой погодой, а также перебоями, с которыми работают крупнейшие британские аэропорты.
Идею чаепития предложило руководство одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов страны "Уэйтроуз". Она был с энтузиазмом поддержана властями.
Как сообщается, новая "чайная услуга" вводится на крупнейших аэропортах Соединенного Королевства с ноября текущего года.
Среди существующих на Британских островах сортов печенья выбор сделан в пользу знаменитого сорта "Джэмми Доджерс" с малиновой начинкой.