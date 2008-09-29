В Великобритании каждого иностранца будут встречать чашкой чая и печеньем

Каждого прибывающего в Великобританию иностранца отныне будут угощать при приземлении в аэропорту чашкой настоящего английского чая с традиционным печеньем, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем самым власти пытаются улучшить первое впечатление о стране, которая известна своей изменчивой погодой, а также перебоями, с которыми работают крупнейшие британские аэропорты.

Идею чаепития предложило руководство одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов страны "Уэйтроуз". Она был с энтузиазмом поддержана властями.

Как сообщается, новая "чайная услуга" вводится на крупнейших аэропортах Соединенного Королевства с ноября текущего года.

Среди существующих на Британских островах сортов печенья выбор сделан в пользу знаменитого сорта "Джэмми Доджерс" с малиновой начинкой.

ICTV