Лидеры белорусской оппозиции заявили о фальсификациях на выборах

Перед участниками несанкционированного митинга оппозиции, протестующего против фальсификации парламентских выборов в Белоруссии, выступили лидеры оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ и Александр КОЗУЛИН.

«Парламентские выборы в любом случае нельзя признать свободными и справедливыми, поскольку были зафиксированы массовые фальсификации», - заявил лидер движения «За свободу» А.МИЛИНКЕВИЧ.

Экс-кандидат в президенты А.КОЗУЛИН, в свою очередь, заявил, что явка на досрочном голосовании была гораздо выше, чем на голосовании в день выборов, что, по его словам, свидетельствует о фальсификации во время избирательной кампании, а также о том, что Европа не должна признавать эти выборы.

Сейчас на площади находится около 700 человек. Они держат европейские и бело-красно-белые флаги, а также растяжки с требованием не признавать итоги выборов, сообщают «Белорусские новости».

Сегодняшние выборы в нижнюю палату Национального собрания (парламента) – Палаты представителей были признаны состоявшимися еще в середине дня. Предварительные итоги голосования будут уже оглашены в ближайшие два часа. Окончательные итоги будут объявлены 3 октября. Как заявляла ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия ЕРМОШИНА, в центральной избирательной комиссии ожидают, что явка составит около 80%.