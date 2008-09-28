Лукашенко заявил, что белорусской оппозиции осталось недолго

"Жизнь нынешней оппозиции и ее верхушки недолговечна. Ей осталось буквально, может быть, несколько месяцев или лет", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами после голосования.

"На нашей памяти она исчезнет, потому что это не оппозиция — они представляют только себя", — сказал президент. В качестве примера несостоятельности оппозиции он привел тот факт, что на парламентских выборах ее лидеры смогли выдвинуть только себя.

"Эти себя уже обесценили настолько, что люди шарахаются от их имен, — заявил А.Лукашенко. — Надо давно давать дорогу новым, молодым людям, которые не "засвечены" в плохих делах, если такие люди у них есть", сообщает БелаПАН.

При этом А.Лукашенко подчеркнул, что "настоящая конструктивная оппозиция, которая влияет на жизнь в обществе, всегда нужна". "Если нет оппозиции, это застой. Рано или поздно мы к этому придем. Оппозиционная, альтернативная точка зрения должна быть, — сказал глава государства. — Но это не та оппозиция, которая подкармливается извне, которая финансируется на сто процентов извне. Ясно, чью точку зрения она будет отстаивать".

А.Лукашенко также заявил, что искусственно создавать оппозицию в Беларуси "никто не будет".

«Белорусские новости»