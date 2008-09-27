Мощный взрыв под Дамаском: погибли минимум 17 человек

Сильный взрыв прогремел у дороги, ведущей в аэропорт Дамаск, сообщает Сирийское государственное телевидение.

Как передал телеканал Al-Jazeera, в районе Сиди-Микдад, где находится казарма сил безопасности, на воздух взлетел заминированный автомобиль.

По информации агентства Reuters, погибли, как минимум, 17 человек. Очевидцы сообщили, что место взрыва оцепили подъехавшие подразделения сил безопасности.