Венгрия и Чехия поддержали идею создания единой армии ЕС

По их словам, совместные вооруженные силы способствуют укреплению безопасности Евросоюза, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы должны сделать безопасность нашим приоритетом. Так что давайте начнем создавать объединенную европейскую армию", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства Чехии Богуслав Соботка, в свою очередь, отметил, что процесс организации вооруженных сил ЕС вряд ли будет легким.

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Тем не менее, Соботка призвал страны Евросоюза начать обсуждение этого вопроса.

Заявления лидеров Венгрии и Чехии прозвучали в преддверии их переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве.

И Орбан, и Соботка недовольны проводимой правительством Меркель "политикой открытых дверей": за минувший год в Германию въехало более миллиона беженцев, главным образом, из стран Ближнего Востока.

Лидеры Венгрии, Польши, Словакии и Чехии координируют внешнюю политику своих стран в рамках так называемой Вышеградской группы.