Угрожает ли Россия безопасности Европы (опрос)

Опрос, проведенный компанией Harris Interactive, показал, что почти половина американцев и европейцев сегодня воспринимают Россию как угрозу европейской безопасности, сообщает «Washington Profile».

В частности, 49% жителей Италии считают, что действия России против Грузии "очень серьезно" или "серьезно" угрожают европейской безопасности. Аналогичные взгляды высказали 44% американцев, 39% французов, 38% немцев и 33% британцев.

Тех, кто не воспринимает российско-грузинский конфликт как угрозу, намного меньше: в Великобритании их 15%, в США и Испании - по 11%, в Италии - 9%, во Франции и Германии - по 7%.

Большинство респондентов также считают, что Европейский Союз должен уменьшить уровень экономического и дипломатического сотрудничества с Россией. Эти настроения наиболее распространены во Франции, где такое мнение поддерживают 50% граждан. В США его разделяют 49%, в Испании - 44%, в Великобритании - 41%, в Италии и Германии - по 34%. Сторонников углубления европейско-российского сотрудничества больше всего в Италии и Германии (соответственно, 29% и 21%). В США эти взгляды разделяют 16%.

Любопытные результаты дал ответ на вопрос "Насколько велик вызов (подразумевается угроза), который Россия бросает Европейскому Союзу?". 25% итальянцев, 13% британцев, 11% испанцев, 10% французов, 7% немцев и 6% американцев уверены, что вызова, как такового, не существует в природе. Остальные опрошенные сошлись на том, что вызов все-таки есть, но серьезно разошлись в его оценках. Наиболее болезненно реагируют на действия России (то есть считают вызов "очень большим") 13% американцев, по 12% немцев и итальянцев, по 10% британцев и французов.

Крайне небольшим оказалось число европейцев и американцев, готовых увеличить расходы на оборону от России за счет сокращения ассигнований на социальные программы.

Большинство американцев и европейцев также не определились с мнением: стоит ли принимать в состав НАТО Украину и Грузию в случае, если это вызовет трения с Россией.

Большая часть опрошенных также не считает необходимым применение военной силы своих государств в случае реализации гипотетического сценария нападения России на страны Балтии. Большинство опрошенных в Германии, Испании и Италии выступили бы против отправки своих солдат на защиту Литвы, Латвии и Эстонии от российской агрессии. Большинство французов, американцев и британцев одобрили бы этот шаг.

Европейцы и американцы кардинально разошлись в ответах на вопрос "Кто из кандидатов в президенты США способен лучше защитить Европейский Союз от России?". Подавляющее большинство жителей Европы считает, что наилучшим кандидатом для решения этой задачи является демократ Барак ОБАМА. В США с небольшим отрывом победил республиканец Джон МАККЕЙН.