Европарламент подозревает, что США оплатили срыв Лиссабонского договора

Европейский парламент будет просить конгрессменов США дать объяснение по поводу обвинений ирландского бизнесмена в финансировании кампании против ратификации Лиссабонского соглашения в Ирландии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 25 сентября на заседании Конференции президентов Европарламента, в которую входит Президент, вице-президенты, председатели политических групп.

Конференция, в частности, решила затронуть этот вопрос во время очередной встречи с представителями Конгресса США в рамках трансатлантического парламентского сотрудничества.

Участники конференции президентов Европарламента решили рассмотреть этот вопрос после того, как ирландский бизнесмен Деклан ГЕНЛИ, который имеет интересы в США и одновременно является одним из лидеров противников Лиссабонского соглашения, признал, что предоставил кредит группе Libertas (группа противников соглашения – УНИАН) в сумме 200 тыс. евро из собственных средств. И это при том, что максимально допустимый взнос пожертвований в Ирландии не должен превышать 6348 евро.

Депутаты решили не создавать специальную комиссию по расследованию этого факта, оставив это право за Ирландской комиссией стандартов в публичных заведениях, однако заявили о намерении постоянно мониторить ситуацию.

Разговоры о том, что Д.ГЕНЛИ может быть представителем в Европе тех сил из США, которые сговорились сорвать ирландский референдум по Лиссабонскому соглашению, появились после сообщений в ирландских медиа о том, что американская компания бизнесмена Rivada Networks получила от Пентагона контракт на 200 млн. евро для поставок коммуникационного оборудования.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Ирландия, единственная из 27 стран - членов ЕС, провела референдум по ратификации Лиссабонского соглашения. По результатам референдума, 53,4% ирландцев высказались против Лиссабонского соглашения, 46,6% - “за”.

10 сентября этого года МИД Ирландии обнародовало результаты опроса, в соответствии с которыми большинство ирландцев голосовало против Лиссабонского соглашения из-за недостаточности информации о ней.

13 декабря 2007 года лидеры 27 стран - членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского. Новое соглашение заменило Конституцию ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году, и направлено на реформирование институтов ЕС для эффективного принятия решений.

Страны - члены ЕС планировали ратифицировать новое соглашение ЕС до 1 января 2009 года. Выборы в Европарламент должны состояться весной 2009 года.