Немцов утверждает, что Газпром - личный проект Путина

Экс-первый вице-премьер-министр и экс-министр топлива и энергетики России Борис НЕМЦОВ утверждает, что открытое акционерное общество «Газпром» является личным проектом бывшего Президента и нынешнего главы российского правительства Владимира ПУТИНА.

Об этом Б.НЕМЦОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, во время которой презентовал независимый экспертный доклад «Путин и «Газпром»», подготовленный им вместе с президентом Института энергетической политики, экс-заместителем министра энергетики России Владимиром МИЛОВЫМ.

«Действительно, это личный проект ПУТИНА. Когда он пришел работать президентом, первое, что он сделал, - уволил ЧЕРНОМЫРДИНА с поста председателя совета директоров «Газпрома», потом уволил ВЯХИРЕВА, который возглавлял правление, и назначил своего близкого товарища из Петербурга по фамилии МИЛЛЕР», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его словам, из 18 членов правления «Газпрома» 11 являются выходцами из спецслужб и мэрии Санкт-Петербурга, которые не имеют никакого отношения к производству, транспортировке и продаже газа.

«Ни для кого не секрет, что прямое управление, включая взаимоотношения с Украиной, Европой и миром этой компании, осуществляет ПУТИН», - сказал Б.НЕМЦОВ.

«Это личный проект ПУТИНА, и никаких иллюзий на этот счет быть не должно. Все крупные вопросы цены, объемов поставок, отключения, подключения, скупки активов решаются этим человеком», - добавил российский политик.

В то же время Б.НЕМЦОВ отметил, что «Газпром» является «худшей российской компанией». По его словам, российская экономика, начиная с 2000 года, выросла более чем на 75%, и «Газпром» единственная компания, которая не нарастила добычу газа.

По его словам, за 8 лет управления В.ПУТИНЫМ этой компанией введено всего одно месторождение – Южнорусское.

Б.НЕМЦОВ также сообщил, что за 8 лет задолженность «Газпрома» выросла с 14 млрд. дол. до более чем 60 млрд. дол. «Компания является одной из самых закредитованных компаний в энергетике не только России, но и мира», - сказал он.

По его словам, выручка «Газпрома» составляет астрономическую величину. «Газпром» продает газа на сумму 93 млрд. дол. - это больше, чем бюджет Украины. Долги составляют более двух третей бюджета. Из них около 20 млрд. дол. – краткосрочные долги», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Кроме того, Б.НЕМЦОВ утверждает, что за годы правления В.ПУТИНА произошел беспрецедентный вывод активов из «Газпрома». По его информации, сумма активов, которых лишился «Газпром» за последние 8 лет, составляет 60 млрд. дол. США.

«Мы считаем, что кризисное состояние, в котором оказалась газовая промышленность и в частности «Газпром», связано с абсолютно непрофессиональным и некомпетентным руководством», - сказал он.

Для преодоления кризиса в газовой отрасли России, решения проблемы газоснабжения, в частности, Украины, по мнению Б.НЕМЦОВА, нужно дать возможность независимым производителям газа в России продавать газ хотя бы внутри страны. «К сожалению, сейчас доступ к трубе «Газпрома» практически закрыт, попасть туда невозможно, выкручивают руки всем производителям газа», - сказал он.

Российский политик считает, что к освоению новых месторождений газа должны быть привлечены независимые производители, рынок газа внутри страны должен быть открытым.