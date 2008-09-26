Украина приглашает представителей Молдовы и ПМР в Одессу

Украина как посредник в процессе Приднестровского урегулирования надеется, что Молдова и Приднестровье примут предложение провести очередную двустороннюю встречу в Одессе, которая является традиционным местом проведения таких мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее предложение сделано украинской стороной.

В МИД отмечают, что Украина продолжает играть активную роль в Приднестровском урегулировании. В этом контексте особое значение играет налаживание регулярных двусторонних контактов с Кишиневом и Тирасполем на самом высоком уровне.

Украинская сторона также продолжает выступать за поиск решения Приднестровского вопроса в формате “5+2” и против сепаратных договоренностей, а также поддерживает реинтеграцию Молдовы с особым статусом для Приднестровья.

Справка УНИАН. Приднестровье объявило о независимости от Молдовы в 1990 году, однако его независимость не была признана международным сообществом.

Формат переговорного процесса по урегулированию Приднестровского вопроса “5+2” (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ; наблюдатели США и ЕС) был предложен в 2005 году. На привлечение к переговорам представителей ЕС и США настаивала молдавская сторона.