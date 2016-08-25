Техасские студенты протестовали против разрешения носить огнестрельное оружие при помощи секс-игрушек

Организаторы акции раздали участникам 4,5 тысячи секс-игрушек, запрещенных к проносу на территорию университета, передает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению участников акции, запрещенные секс-игрушки представляют для студентов гораздо меньше опасности, чем разрешенное оружие.

"Студенты должны заботиться о домашних заданиях. Они не должны беспокоиться о том, что у их одногруппника в рюкзаке заряженный пистолет", - сказала изданию Dallas Morning News одна из организаторов акции протеста Ана Лопес.

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Сторонники ношения оружия в аудитории утверждают, что новые правила позволят студентам чувствовать себя более защищенными.

"Огнестрельное оружие дает женщинам возможность компенсировать физическое неравенство с мужчинами, данное нам от природы", - заявил тому же изданию студент Форрест Салливан.

Закон о разрешении на скрытое ношение огнестрельного оружия в учебных аудиториях был принят властями Техаса в прошлом году, а 1 августа этого года вступил в силу. Многие изначально восприняли закон негативно. Декан одного из факультетов Техасского университета после его принятия ушел в отставку.