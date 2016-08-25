Лидер КНДР назвал последний запуск ракеты "наибольшим успехом"
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал произведенный запуск баллистической ракеты с подводной лодки "наибольшим успехом", который поставил страну в "первых рядах" ядерных государств.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Украинская правда.
Отмечается, что Ким Чен Ын лично руководил запуском ракеты.
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"Он с гордостью отметил, что результаты тестового огня в действительности показали, что КНДР встала в первых рядах ядерных держав, у которых есть полная возможность наносить ядерные атаки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Северная Корея 24 августа запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.