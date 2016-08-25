Лидер КНДР назвал последний запуск ракеты "наибольшим успехом"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Украинская правда.

Отмечается, что Ким Чен Ын лично руководил запуском ракеты.

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"Он с гордостью отметил, что результаты тестового огня в действительности показали, что КНДР встала в первых рядах ядерных держав, у которых есть полная возможность наносить ядерные атаки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея 24 августа запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.