В результате землетрясения в Италии погибли не менее 159 человек

Об этом сообщил премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает BBC.

По данным премьера, только в городах Аккумоли и Аматриче, которые находятся в непосредственной близости к эпицентру землетрясения, погибли 86 человек.

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Это еще не окончательные цифры, предостерег премьер-министр Италии Маттео Ренци. Немало людей, как считают, до сих пор находятся под завалами.

Ренци пообещал, что "ни одна семья, ни один город и ни одно село не будут оставлены на произвол судьбы".

Как сообщал УНИАН, 24 августа ночью в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4 баллов. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в ряде городов центральной Италии, в том числе в Риме и Болонье.