Турция объяснила, почему российской авиации не место на базе Инджирлик
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия не сможет использовать базу Инджирлик, так как она не является членом НАТО.
Об этом сообщает РБК со ссылкой Reuters.
Куртулмуш отметил также, что начало преодоления кризиса в российско-турецких отношениях откроет новые пути для достижения мира в Сирии.
Ранее, 20 августа, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым допустил, что Россия сможет использовать базу Инджирлик, если появится такая необходимость. Йылдырым добавил, что Россия с такой просьбой к турецкой стороне не обращалась.
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Изначально сообщения о том, что Анкара разрешит России использовать базу Инджирлик, появились в начале июля. Тогда об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией. 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы н подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.