Турция объяснила, почему российской авиации не место на базе Инджирлик

Об этом сообщает РБК со ссылкой Reuters.​

Куртулмуш отметил также, что начало преодоления кризиса в российско-турецких отношениях откроет новые пути для достижения мира в Сирии.

Ранее, 20 августа, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым допустил, что Россия сможет использовать базу Инджирлик, если появится такая необходимость. Йылдырым добавил, что Россия с такой просьбой к турецкой стороне не обращалась.

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Изначально сообщения о том, что Анкара разрешит России использовать базу Инджирлик, появились в начале июля. Тогда об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией. 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы н подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.