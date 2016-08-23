В Госдепе США сомневаются, что Россия прекратила использовать авиабазу в Иране
Государственный департамент США заявил, что неизвестно, действительно ли Россия прекратила использовать военную базу Хамадан в Иране.
Об этом заявил представитель ведомства Марк Тонер, пишет Reuters.
По его словам, США внимательно мониторят развитие сотрудничества между Россией и Ираном.
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"Для нас непонятно, действительно ли они перестали использовать авиабазу", - сказал Тонер.
Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией. Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган объяснил, что решение выгнать РФ с авиабазы приняли из-за "неуважения и желания покрасоваться" последней.
"Разумеется, русским хочется показать, что они - супердержава и влиятельная страна, что они активно себя ведут в сфере безопасности и в этом регионе и в мире", - сказал министр.
Напомним, 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране.
База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.