В Госдепе США сомневаются, что Россия прекратила использовать авиабазу в Иране

Об этом заявил представитель ведомства Марк Тонер, пишет Reuters.

По его словам, США внимательно мониторят развитие сотрудничества между Россией и Ираном.

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"Для нас непонятно, действительно ли они перестали использовать авиабазу", - сказал Тонер.

Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией. Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган объяснил, что решение выгнать РФ с авиабазы приняли из-за "неуважения и желания покрасоваться" последней.

"Разумеется, русским хочется показать, что они - супердержава и влиятельная страна, что они активно себя ведут в сфере безопасности и в этом регионе и в мире", - сказал министр.

Напомним, 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране.

База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.