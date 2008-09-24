Медведев "закошмарил" конкретный бизнес

Президент России Дмитрий Медведев впервые жестко выступил против конкретного бизнеса. "Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить, - сказал он, обращаясь к Евгению Иванову, генеральному директору ОАО "Полюс Золото" - это не подъем животноводства в Нечерноземной зоне. Вы знаете, что творится на мировом рынке золота. Если для вас добыча золота - это маргинальная экономика, так откажитесь от этой работы. Мы найдем других. Хотите - давайте отберем лицензию".

"Ну и ведомствам, - сказал Д.Медведев, обращаясь к местным властям и руководителям министерств - надо вести себя серьезнее и внимательнее по отношению к бизнесу".

Ранее Дмитрий Медведев запомнился журналистам еще и тем, что потребовал от "правоохранительных органов и всякого рода властей" прекратить "кошмарить" средний и малый бизнес. "Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам", - заявил он на совещании по развитию малого и среднего бизнеса в городе Гагарин Смоленской области. Но "Полюс Золото" - бизнес крупный.

К чему приводят такие заявления - общеизвестно. В конце июля Владимир Путин дважды обрушился с критикой ("где маржа?", "прислать доктора") на компанию "Мечел". Слова Путина о том, что «Мечел» экспортировал уголь через офшорные компании в Швейцарии по цене, в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке, и уходил от налогов, спровоцировало в понедельник и локальные продажи на российском рынке акций. Капитализация "Мечела" упала после этого более, чем вдвое.

Настолько резкие заявления относительно крупного бизнеса публично Владимир Путин делает не часто. Самые громкие были сделаны еще во время первого срока («замучаетесь пыль глотать, бегая по судам» и «прекратить истерику!») и были связаны с процессом раздербанивания ЮКОСа. Тот процесс многие считают принципиальным для Владимира Путина.

Полит.ру