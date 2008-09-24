ОДКБ готова сотрудничать с НАТО

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Армения, готова сотрудничать с НАТО, однако ряд стран-членов Североатлантического альянса отказываются от этого.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА.

«Мы не в коем случае не рассматриваем ОДКБ как организацию или военно-политический блок, которые противодействует НАТО», - сказал Н.БОРДЮЖА.

Он напомнил, что еще в 2003 году официально в рамках организации принят документ о принципах взаимодействия с НАТО, в котором говориться о готовности ОДКБ сотрудничать с Альянсом. Кроме этого, были предложены конкретные вопросы для сотрудничества и обеспечения безопасности.

В частности он отметил, что ОДКБ письменно уведомляла НАТО о необходимости организовать сотрудничество по борьбе с наркотрафиком.

«Однако представители НАТО не идут на контакт. Официальная версия – не все члены НАТО готовы сегодня сотрудничать с ОДКБ… Это не желание идет в ущерб вообще всей системе коллективной безопасности Европы», - добавил Н.БОРДЮЖА.