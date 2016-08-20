У побережья США атомная подлодка столкнулась с кораблем

Инцидент произошел вблизи побережья штата Вашингтон, передает РБК со ссылкой на сообщение командования Тихоокеанского флота ВМС США.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во время проведения «рутинных операций» 18 августа 2016 года, оба корабля самостоятельно проследовали в порты для устранения повреждений. Пострадавших в результате столкновения не было.

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Командование проводит расследование происшествия, о его подробностях информация не поступала. Специалисты проводят оценку повреждений, которые получили корабли. Сообщение об инциденте размещено также в официальном Twitter ВМС США.