У побережья США атомная подлодка столкнулась с кораблем
09:23, 20 августа 2016Мир
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Командование ВМС США сообщило о столкновении стратегической атомной подводной лодки «Луизиана» с кораблем снабжения.
Фото bremolympicnlus.wordpress.com
Инцидент произошел вблизи побережья штата Вашингтон, передает РБК со ссылкой на сообщение командования Тихоокеанского флота ВМС США.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел во время проведения «рутинных операций» 18 августа 2016 года, оба корабля самостоятельно проследовали в порты для устранения повреждений. Пострадавших в результате столкновения не было.
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Командование проводит расследование происшествия, о его подробностях информация не поступала. Специалисты проводят оценку повреждений, которые получили корабли. Сообщение об инциденте размещено также в официальном Twitter ВМС США.
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