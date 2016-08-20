Сирийская авиация совершила удары по району, где располагается спецназ США - Пентагон

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает РБК.

По его словам, произошедшее не было перехватом и самолеты коалиции достигло области близ города Эль-Хасака в то время, когда сирийские Су-24 ее покидали. В районе правительственных авиаударов находились спецназ США, отметил Дэвис. При этом сирийские самолеты не отвечали на попытки связаться с ними.

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Дэвис назвал произошедшее «необычным». Он подчеркнул, что ему неизвестны случаи, когда самолет коалиции вынужден был отвечать на воздушную бомбардировку сирийского правительства.

Представитель Пентагона рассказал, что по каналам, связанным с авиабезопасностью, был установлен контакт с российской стороной, которая заверила, что удары были совершены не ее истребителями.

Как сообщал УНИАН, на днях сирийская авиация впервые с начала конфликта в Сирии нанесла удар по городу Хасака, часть которого находится под контролем отрядов народной самообороны курдов (YPG).