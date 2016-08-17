Израиль выплатит Турции компенсации за гибель ее граждан у берегов Газы в 2010 году

После того как парламент одобрит соглашение, Турция и Израиль назначат новых послов, чтобы полностью восстановить дипломатические отношения, передает Би-би-си.

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Согласно тексту соглашения, Израиль должен будет выплатить Турции 20 млн евро в течение 25 дней в качестве компенсации.

Соглашение было подписано Турцией и Израилем в июне. Оно направлено на восстановление отношений, находившихся на невысоком уровнепосле конфликта у берегов Газы в 2010 году, .

Тогда 10 граждан Турции погибли в результате действий израильских военных против нескольких судов, в том числе и турецкого, с гуманитарной помощью Газе. Израиль уже принес извинения за инцидент.