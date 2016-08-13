В Москве напали на полицию и участников пикета "За мир и против войны с Украиной" (фото, видео)
Во время антивоенного пикета движения "Солидарность" - "За мир и против войны с Украиной" - в Москве неизвестные люди устроили драку с собравшимися на акцию и полицейскими.
Об этом сообщила член "Солидарности" Алла Наумчева, передает "Дождь".
По ее словам, нападавшие были членами "Национально освободительного движения" (НОД) и патриотического движения СЕРБ.
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Наумчева сообщила, что полиция не стала вмешиваться в драку. Также, по ее словам, трое членов движения СЕРБ напали на сотрудников полиции, после чего их задержали. Одним из задержанных был глава движения Игорь Бекетов.
Пресс-секретарь московской полиции Софья Хотина сообщила, что ей ничего неизвестно о драке.
Ахахааха!— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 13 серпня 2016 р.
Знакомьтесь - это Игорь Бекетов, напавший сегодня на полицейского на согласованном пикете Солидарности pic.twitter.com/r8wEaeyEUD
Только что на пикет Солидарности пришли провокаторы из движения НОД и СЕРБ из избили всех участников мероприятия. pic.twitter.com/EkTh6iWeLr— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 13 серпня 2016 р.