В США украинец, выдававший себя за школьника, признал себя виновным

Об этом сообщает Радио Свобода.

По этим обвинениям в мошенничестве и сексуальных отношениях с несовершеннолетней – 23-летнему Артуру Самарину может грозить до 40 лет лишения свободы, а после отбытия наказания депортация.

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Как сообщал УНИАН, в США гражданина Украины обвинили в подделке документов относительно возраста и имени во время посещения высшей школы в Пенсильвании.

С поддельными документами на вымышленное имя Ашер Поттс украинец учился в средней школе в штате Пенсильвания, где имел хорошие успехи, а потом поступил в колледж в штате Флорида. Уже там правоохранители выяснили, что он старше, чем утверждал, и является гражданином Украины, у которого давно закончилась краткосрочная виза.