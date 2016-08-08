Турция продолжает разыскивать 216 военных - вице-премьер

Об этом заявил вице-премьер страны Нуман Куртулмуш, передает Daily Sabah.

Чиновник отметил, что среди разыскиваемых, в частности, 9 генералов, которые в настоящее время все еще в бегах.

В то же время, как отметил Куртулмуш, по обвинениям в причастности к попытке переворота в Турции задержали 10 иностранцев.

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Также он отметил, что во вчерашних митингах в поддержку действующей власти приняли участие около 25 миллионов человек. По словам Куртулмуша, такая поддержка должна вызывать сомнения у США по вопросу выдачи турецким властям религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и которого в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота.

По мнению Куртулмуша, США имеют два варианта относительно выдачи Гюлена: или стать на сторону "нескольких преступников", или "на сторону 79 миллионов человек, проживающих в объединенной стране".

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.