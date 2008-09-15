ЕС все еще хочет расследовать события в Грузии

Европейский Союз продолжает настаивать на проведении международного расследования событий в Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР.

«Нужно провести международное расследование», - сказал он.

Соответствующее решение Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС содержится и в принятых сегодня во время заседания выводах относительно Грузии.

В то же время никакие детали относительно того, кто мог бы провести такое расследование и в какие сроки, не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, идея проведения независимого международного расследования событий в Грузии в августе этого года была выдвинута во время неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Авиньоне 5-6 сентября этого года.