СМИ Эрдогана нашли в Украине след "вдохновителя" турецкого путча

Об этом пишет государственное турецкое агентство Anadolu.

Сообщается, что организация начала деятельность в стране после распада СССР. С 2001 года она якобы действует под прикрытием "Международной школы "Меридиан". В Киеве в двух отдельных зданиях действуют школы, а также начальная школа. Действует филиал в Одессе. Школа предлагает услуги на английском языке на платной основе.

"Руководство прилагает усилия, чтобы наряду с самыми эрудированными и успешными детьми, в нее поступали дети известных политиков и общественных деятелей.Таким образом организация Гюлена пытается "влиять" на политиков, бюрократов и предпринимателей, используя их в собственных интересах", - говорится в сообщении.

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FETÖ также ведет деятельность якобы под видом культурного центра. Еще одним ее ответвлением называется действующий в Киеве с 2013 года "Украино-турецкий культурный центр "Işık" (Syaivo). Центр организует курсы обучения и соревнования на турецком языке, проводит совместные мероприятия со школами "Меридиан".

Организация формирует различные платформы, которые пытаются привить симпатию к Фетуллаху Гюлена, в том числе раздавая на праздник Курбан байрам мясо и христианам. Рупором FETÖ в Украине госагентство назвало портал Ukraynahaber.

Ранее в субботу государственное информагентство Анадолу объявило об аресте племянника Гюлена. Он был задержан в Эрзеруме по подозрению в причастности к мятежу и доставлен в Анкару. Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, турецкого религиозного деятеля и политического оппонента президента Эрдогана, вдохновителем произошедшей в ночь на 16 июля попытки военного переворота.

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75-летний Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал его участников. От также отметил, что готов к экстрадиции на родину. Власти Турции потребовали от США экстрадиции Гюлена, но Вашингтон заявил, что для выдачи будут необходимы доказательства его непосредственной причастности к попытке переворота.

В субботу стало известно, что власти Турции закрыли более 2000 организаций, которые, по мнению Анкары, связаны с Гюленом. В Турции полным ходом идут аресты и увольнения после мятежа - репрессии коснулись около 60 тысяч человек. Среди уволенных и задержанных более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей и 6 тысяч военных, а также преподаватели и деканы университетов.