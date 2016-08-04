Штайнмайер назвал Трампа проповедником ненависти

Об этом он заявил, отвечая на вопросы в Ростоке, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание FAZ. Немецкий министр отметил, что с опаской наблюдает за "чудовищем национализма", что растет в мире.

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"Проповедники ненависти, такие как Трамп, лидеры кампании за выход из Евросоюза во время референдума в Великобритании, политики "Альтернативы для Германии" делают политику на человеческих страхах", - сказал он.

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, это "зажигательная смесь для общества".

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Германии заявлял, что победа Трампа в значительной степени усложнит трансатлантические отношения.