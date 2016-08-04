Bloomberg: республиканцы держатся за Трампа, несмотря на то, что он может их уничтожить

В статье Сахила Капура под названием "Республиканцы держатся за Трампа, несмотря на то, что он может их уничтожить", опубликованной на сайте Bloomberg.com., пишется о том, что до выборов остается менее 100 дней. Из-за вражды Трампа с родителями убитого американского солдата-мусульманина Хумаюна Хана, напряженность в отношениях между ним и Республиканской партией достигла точки кипения.

Читайте такжеFocus: сомнительный курс Трампа в отношении НАТО может иметь парадоксальные последствия для Европы

Стратеги республиканцев и бывшие чиновники озадачены саморазрушительными порывами своего номинанта, его склонностью к спорам и действиями по усугублению внутрипартийного хаоса на этой неделе, когда он отказался поддержать спикера Палаты представителей Пола Райана и сенатора штата Аризона Джона Маккейна.

Некоторые республиканцы отказались от своих мечтаний о "повороте" после предварительных выборов, и готовы уступить Белый дом и, вместо этого, сосредоточить ресурсы на сохранении своего большинства в Сенате, а также кандидатов на голосовании.

Трамп "падает в глазах избирателей. Я думаю, бесполезно заставлять его изменить свое поведение", - сказал Мэтт Маковяк, стратег республиканцев в Техасе. "Он сейчас намеренно наносит ущерб партии. Он вредит нашим кандидатам. Ясно, что ему нет дела до Республиканской партии, так почему же Республиканская партия должна нести перед ним какую-либо ответственность?"

Для Трампа это была трудная неделя. Опросы общественного мнения показывают, что съезд Демократической партии сбросил Трамп с лидирующих позиций после съезда республиканцев и вернул Хиллари Клинтон на прежние позиции. Из-за него отдалились такие известные республиканцы, как бывший конгрессмен Вин Вебер, который сказал Джону Харвуду из CNBC, что, вероятно, покинет партию в случае победы Трампа. Вражда Трампа с семьей Ханов стала последней каплей для нескольких представителей Республиканской партии, которые поддержали Клинтон, в том числе бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Мег Уитман, бывший советник Джеба Буша Салли Брэдшоу, бывший советник Криса Кристи Мария Комелла и уходящий на пенсию представитель США Ричард Ханна.

"Это глупая борьба", - сказал Том Дэвис, бывший конгрессмен-республиканец из Вирджинии, который сказал, что он не готов поддержать кампанию Трампа. "Плохой выбор риторики", - сказал он, добавив, что "отсутствие дисциплинированной кампании" вредит самому Трампу.

"Иногда по вечерам я с ужасом наблюдаю за тем, сколько возможностей заработать очки упускает Трамп и переходит в оборону тогда, когда ему следует нападать", - сказал Дэвис. "Это не кампания, которой можно восхищаться".

Дальнейшим признаком раздора служит то, что напарник Трампа Майк Пенс в среду поддержал Райана, даже, несмотря на то, что кандидат в президенты отказался. Появились сообщения о том, что председатель Национального комитета Республиканской партии Рейнс Прибус, висконсинец, приближенный к Райану, был в ярости из-за пренебрежительного отношения Трампа.

В среду на канале Fox News Пол Манафорт, возглавляющий кампанию Трампа, опроверг сообщения о внутреннем хаосе среди помощников Трампа. По словам кампании Трампа, эти сообщения омрачили невероятно успешный ый благотворительный сбор средств в июле ($80 млн). "Хаос – это еще одна уловка Клинтон, и пресса ухватилась за нее", - сказал он, утверждая, что "кампания проходит очень хорошо – мы организованы, мы движемся вперед".

Старший советник Трампа Келлианн Конвэй опровергла слухи о том, что Трамп выходит из предвыборной гонки, и назвала их "напрасными мечтами".

Но сообщения о хаосе в кампании вызывают беспокойство республиканцев, поддерживающих Трампа.

"Главным образом, меня беспокоят слухи о том, что у Манафорта нет оперативного контроля, и что его перехватил Трамп. Если они больше не на вершине, то это плохие новости для республиканцев", - сказал Джон Фиэри, стратег и лоббист республиканцев. "Все остальное довольно типично – его болтовня и его неспособность сдерживать свои эмоции. Я не вижу массовых потерь избирателей из-за этого".

Тем не менее, если у Трампа трудные времена, это не означает, что республиканцы отвергнут его, по крайней мере, в обозримом будущем. Во время праймериз все видели, что у него разнообразная энергичная команда избирателей, и победа республиканцев осенью будет зависеть от электората.

"Если вы – выборный чиновник, то так или иначе должны к ним обратиться. Просто уйти от Трампа – это политическое самоубийство", - сказал Фиэри. "В большинстве округов республиканцев, Трамп пользуется большой популярностью. И весь этот политически некорректный материал очень популярен среди избирателей республиканцев ... Нельзя оскорблять избирателей Дональда Трампа".

В среду Трамп оживил свой электорат во время кампании в Дайтона-Бич, штат Флорида, назвав США "третьей мировой державой" и критикуя президента Барака Обаму и Клинтон. "Мы должны перестать быть глупой страной, которой управляют очень глупые люди", - сказал он. "Она будет хуже, чем Обама. Поверьте мне".

Читайте такжеОбама: Трамп не годен быть президентом США

В знак того, что отказ Трампа поддержать Райана и Маккейна связан со сведением личных счетов, кандидат призвал своих избирателей во Флориде проголосовать за переизбрание кандидатуры Марко Рубио в Сенат в 2016 году. "Я поддержал Марко Рубио, он поддерживает меня. Он молодец. Голосуйте за Марко", - сказал Трамп. В воскресенье в своих заявлениях Райан и Маккейн осуждали то, что Трамп оскорбил родителей капитана Хана. В отличие от них, Рубио предпочел избежать полемики.

Из-за своих недавних действий Трамп получил предостережение от Ньюта Гингрича, бывшего спикера Палаты представителей и одного из его самых преданных сторонников. В среду на канале Fox News, Гингрич сказал, что Трамп должен "сбавить темп, сделать глубокий вдох, и пересмотреть свои действия, чтобы он мог соответствовать стандарту потенциального президента Соединенных Штатов".

"Он до сих пор этого не сделал. Это наносит ему дополнительный ущерб", - сказал Гингрич. "Так что я думаю, некоторые действия Трампа были весьма саморазрушительными… Я не знаю, можно ли это исправить, но думаю, сейчас наступил очень важный момент для Трампа. Он должен найти способ сбавить темп, действительно усвоить новые уроки. Это как "The Apprentice" (реалити-шоу "Стажер"), за исключением того, что теперь он стажер, а не босс, и он не может сказать: "ты уволен". Наоборот, американский народ может уволить его".