Сегодня в Тбилиси состоится заседание НАТО

Делегация НАТО под руководством генерального секретаря альянса Яапа де Хооп Схеффера в понедельник прибывает с двухдневным визитом в грузинскую столицу, сообщил РИА Новости представитель Департамента информации МИД Грузии.

В первый день визита в Тбилиси пройдет заседание при участии послов 27 стран НАТО.

Согласно официальной программе, генсек НАТО встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, лидерами грузинской оппозиции, омбудсменом Созаром Субари, представителями неправительственных организаций. Состоятся встречи в парламенте Грузии, в тбилисских офисах ОБСЕ и ООН.

Схеффер посетит Тбилисский государственный университет, где встретится с грузинскими студентами.

На днях в интервью телекомпании "Рустави-2" генсек НАТО заявил, что в ходе визита будет оценена ситуация в Грузии после грузино-российского военного конфликта. Схеффер отметил, что предстоящий визит "станет фактором и этапом для принятия решения" по предоставлению Грузии статуса страны-кандидата альянса.

Он указал, что НАТО не может оказать Грузии прямую военную помощь, но страны Североатлантического альянса на уровне двусторонних отношений могут оказать Грузии материальную помощь.

Визит делегации НАТО завершится 16 сентября.