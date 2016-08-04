"Это все эмоции": в парламенте Турции заявили, что вопрос возврата смертной казни не стоит на повестке дня

Об этом заявила депутат от правящей Партии справедливости и развития Сена Нур Челик, передает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"В нашей повестке дня на данный момент не стоит этот вопрос, его также нет в повестке дня парламента", - сказала Челик, которая возглавляла делегацию депутатов из парламентского комитета иностранных дел Турции во время визита в Брюссель.

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Она сказала, что среди общественности есть настроения о возвращении смертной казни. "Конечно, я думаю, это потому, что эмоции на данный момент очень большие, но со временем мы увидим, что мы чувствуем", - сказала она.

Турция отменила смертную казнь более 10 лет назад. Этот шаг стал ключевым для более широких усилий по вступлению страны в Европейский Союз.

Восстановление смертной казни требует изменений Конституции, для чего нужны 2/3 голосов депутатов. "Это требует очень широкого консенсуса политических партий", - отметила Челик.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае, если Турция вернет смертную казнь, ЕС прекратит переговоры о вступлении со страной.