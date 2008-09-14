Падение Боинга могло быть связано с возгоранием правого двигателя

По предварительным данным, падение Boeing-737 было связано с техническими неисправностями и возгоранием правого двигателя, заявил председатель Следственного комитета (СК) при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин, который сегодня прибыл в Пермь и провел первое совещание следственной группы, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Вести".

"Судя по осмотру места происшествия, который провели сотрудники СК при прокуратуре, падение самолета, по видимому, было связано с техническими неисправностями и возгоранием правого двигателя. Многое на это указывает", - отметил А.Бастрыкин.

Как ранее сообщил глава Уральской транспортной прокуратуры Павел Кукушкин, следствие рассматривает около десяти версий авиакатастрофы, основными из которых считаются "человеческий фактор" и техническая неисправность самолета. Более точно судить о причинах катастрофы, по его словам, можно будет только после расшифровки записей "черных ящиков", которые, "деформированы, но не обгорели". Два бортовых самописца уже переданы в Москву в Международный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.