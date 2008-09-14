Грузинских диверсантов обвиняют в уничтожении российского экскаватора
13:49, 14 сентября 2008Мир
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Ключевое слово "радиоуправляемый фугас"
В Гальском районе Абхазии взорван экскаватор российских миротворцев. По словам полномочного представителя президента Абхазии Руслана Кишмария, экскаватор подорвался на радиоуправляемом фугасе. Полпред назвал взрыв экскаватора "провокацией грузинских спецслужб".
Инцидент произошел в районе села Тагелони. "За последние недели это пятый случай терактов на территории Гальского района с использованием фугасов", - подчеркнул Кишмария.
Командование российских миротворческих сил пока не подтвердило информацию полпреда абхазского президента. Сообщается, что в результате подрыва экскаватора никто не пострадал.
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