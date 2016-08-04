В турецкой Анталье прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото)

В результате инцидента легкие ранения получили по меньшей мере два человека, со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Русская служба ВВС.

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Взрывное устройство сработало вечером в среду недалеко от площади Республики. В это время там проходил митинг сторонников Эрдогана, осуждавших недавнюю попытку переворота.

В полиции сообщают, что, скорее всего, это было самодельное взрывное устройство. По факту происшествия проводится расследование.

На этой неделе в различных городах Турции проходят акции в поддержку властей Турции и против участников попытки военного переворота в Турции 15 июля. Как ожидается, заключительная акция состоится в воскресенье, 7 августа, в Стамбуле, в ней примет участие сам Эрдоган и другие официальные лица.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек.

Вскоре премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль. После мятежа в Турции были задержаны почти 26 тысяч человек, в том числе военнослужащие, судьи и работники сферы образования, а ученым был временно запрещен выезд из страны.

В организации путча правительство Турции обвиняет последователей имама Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. После переворота правительство распорядилось закрыть более 1 тыс. частных образовательных учреждений и 15 вузов.