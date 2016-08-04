В Турции после попытки военного переворота задержаны почти 26 тысяч человек
Власти Турции после попытки военного переворота задержали 25 тыс. 917 человек.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Эфкан Ала, сообщает агентство Anadolu.
В частности, из них под стражу были взяты 13 тыс. 419 человек.
Также министр отметил, что у 74 тыс. 562 человек были аннулированы паспорта после мятежа.
Эфкан Ала уточнил, что в результате мятежа были убиты 238 человек, еще 2 тыс. 917 человек пострадали.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Вскоре премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.
После мятежа в Турции были задержаны десятки тысяч человек, в том числе военнослужащие, судьи и работники сферы образования, а ученым был временно запрещен выезд из страны.
В организации путча правительство Турции обвиняет последователей имама Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.
После переворота правительство Турции распорядилось закрыть более 1 тыс. частных образовательных учреждений и 15 вузов.