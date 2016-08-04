В Турции после попытки военного переворота задержаны почти 26 тысяч человек

Об этом заявил министр внутренних дел страны ​Эфкан Ала, сообщает агентство Anadolu.

В частности, из них под стражу были взяты 13 тыс. 419 человек.

Также министр отметил, что у 74 тыс. 562 человек были аннулированы паспорта после мятежа.

Эфкан Ала уточнил, что в результате мятежа были убиты 238 человек, еще 2 тыс. 917 человек пострадали.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Вскоре премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

После мятежа в Турции были задержаны десятки тысяч человек, в том числе военнослужащие, судьи и работники сферы образования, а ученым был временно запрещен выезд из страны.

В организации путча правительство Турции обвиняет последователей имама Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

После переворота правительство Турции распорядилось закрыть более 1 тыс. частных образовательных учреждений и 15 вузов.