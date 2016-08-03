СМИ: Боевики ИГИЛ решили смягчить свой имидж, используя котят

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Muslimpress.

Группировка опубликовала фотографию, на которой один из боевиков держит на руках котенка. В сообщении говорится, что котенок сам подбежал к террористу и запрыгнул на руки.

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Таким образом, боевики хотят воспользоваться любовью пользователей интернета к кошкам, показать, что они «не такие страшные», и привлечь больше сторонников.

Ранее сообщалось, что боевики «Исламского государства» готовят новое поколение террористов. По информации исследовательского центра Quilliam Foundation, в настоящее время на захваченных боевиками территориях находятся более 50 детей из Великобритании и примерно 31 тыс. беременных женщин.