ИГИЛ может применить "грязную бомбу" на Олимпиаде в Рио – СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" может применить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро "грязную бомбу". ООН и МАГАТЭ предоставят Бразилии специальное оборудование, которое поможет предотвратить подобную атаку. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание The Mirror.

Читайте такжеВ Рио обрушился стапель для водных видов спорта

Глава бразильского агентства по борьбе с терроризмом считает, что "существует реальная угроза" атаки ИГ в Рио и предпримет "соответствующие меры", пишет The Sun.

Луи Альберто Салаберри отметил, что вместе с резким ростом числа терактов в Европе возросла угроза для Бразилии. Также он заявил, что растет и число бразильцев, предположительно симпатизирующих террористам.

Ранее эксперты в сфере ядерной безопасности заявили, что риск использования в Европе "грязной бомбы" наиболее высок со времен холодной войны.

Глава Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Моше Кантор предупредил: "ИГ уже осуществила ряд нападений с применением химического оружия в Сирии. Мы знаем, что они хотят зайти дальше, использовав ядерную бомбу в сердце Европы. В сочетании с низким уровнем безопасности в центрах исследования ядерной энергетики в странах бывшего СССР, угроза применения "грязной бомбы" на Западе высока".

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр – 2016 состоится в Рио-де-Жанейро в пятницу, 5 августа.

Бразильская разведка ранее заявила, что ведомство исследует все возможные угрозы Играм в Рио, которые начнутся 5 августа. Заявление последовало за появившимися данными о том, что бразильская исламистская группировка присягнула на верность ИГ. Об этом сообщали представители SITE, который следят за активностью экстремистов в интернете.

Власти Бразилии арестовали десять человек по подозрению в связях с "Исламским государством".