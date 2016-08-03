Швейцария сообщила Брюсселю об отзыве заявки на вступление в Евросоюз

Швейцария официально уведомила Брюссель о том, что отзывает свою заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил начальник Федерального департамента иностранных дел Дидье Буркхальтер, передает "ТАСС".

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"У нас есть основополагающие двусторонние соглашения с нашим наиболее близким партнером, Европейским союзом, но мы не хотим вступать в него", - заявил Буркхальтер в городе Валлорб на торжественном собрании по случаю отмечаемого 725-летия основания Швейцарской Конфедерации.

"Федеральный совет вновь подтвердил этот выбор, письменно уведомив несколько дней назад Европейский союз, по просьбе парламента, чтобы подтвердить, что заявка на вступление от 1992 года утратила силу вследствие голосования по вопросу о Европейском экономическом пространстве, и поэтому она считается отозванной", - добавил Буркхальтер.

Как подчеркнул глава швейцарской дипломатии, правительство страны, вместе с тем, "напомнило о своем твердом стремлении продолжать и развивать путь двусторонних соглашений" с ЕС.

За отзыв заявки на вступление высказался 15 июня совет кантонов, "малая палата" швейцарского парламента, поддержав принятое в марте аналогичное решение "большой палаты", национального совета.

Швейцария подала заявку на встпуление в ЕС в мае 1992 года. Однако, как сообщается, на деле она утратила актуальность после состоявшегося в декабре того же года судьбоносного референдума, когда швейцарские граждане с незначительным перевесом голосов (50,3%) высказались против присоединения их страны к Европейскому экономическому пространству, включающему сейчас в себя все страны ЕС и три из четырех стран Европейской ассоциации свободной торговли.