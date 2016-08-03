КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что запуск был произведен из провинции Хванхе на юге КНДР в сторону Японского моря.

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Инцидент, по данным южнокорейских военных, произошел около 7:50 утра по местному времени.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Северная Корея произвела успешный запуск трех баллистических ракет. Ракеты, вероятно Скад-типа, были запущены из Северной провинции Хванхэ и пролетели от 500 до 600 километров.