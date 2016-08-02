Папа Римский создал комиссию относительно возможности возведения женщин в сан диакона
Папа Римский Франциск распорядился создать специальную комиссию, которой предстоит решить, могут ли женщины становиться диаконами католической церкви.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Комиссия, в которую войдут семеро мужчин и шесть женщин, намерена изучить роль женщины в становлении католической церкви, начиная с первых лет ее существования.
Сторонники допуска женщин заявляют, что такой шаг расширит представительство и влияние женщин в католической церкви, которое на сегодняшний день очень незначительно.
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В мае Папа Франциск во время встречи с представительницами женских монашеских орденов заявил о том, что он готов создать спецкомиссию, так как "церкви было бы полезно прояснить этот вопрос".
В католической церкви диаконы могут читать проповеди, преподавать, а также участвовать в некоторых обрядах: например, при похоронах или во время венчания.
Диаконы помогают епископам и священникам в богослужении, но самостоятельно предстоять на христианском собрании и совершать таинства они не могут.
В настоящее время все диаконы-католики - мужчины. В отличие от священников им разрешено жениться и заводить семью.