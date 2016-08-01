В Рио обрушился стапель для водных видов спорта

В Рио-де-Жанейро частично обвалилась наклонная площадка, предназначенная для проведения соревнований в парусных видах спорта на Олимпийских играх.

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Пресс-секретарь оргкомитета Игр-2016 Филип Уилкинсон поспешил заявить, что в обрушении конструкции повинны высокие волны и шторма, пришедшие в Рио в субботу.

По словам Уилкинсона, с подрядчиком уже связались, и он обязался за четыре дня полностью отремонтировать временную структуру в приморской спортивной зоне Марина-да-Глориа.

Вследствие инцидента никто не пострадал, однако эксперты вновь задаются вопросами о качестве строительства спортивных объектов в Бразилии.

Состязания в парусных дисциплинах на Олимпиаде начнутся 8 августа. Как известно, церемония открытия Игр пройдет в пятницу.

Издание сообщило, что разгул стихии на выходных также винят в затоплении телестудии на знаменитом пляже Копакабана около волейбольной арены.

Качество строительства спортивных объектов в Рио подвергается критике с апреля, когда обрушилась приподнятая над уровнем земли велодорожка. Этот инцидент привел к гибели двух человек.