В Рио-де-Жанейро обрушилась построенная к Олимпиаде велодорожка, есть погибшие (фото, видео)

22:53, 21 апреля 2016
Мир
4236

В Рио-де-Жанейро обрушилась велосипедная дорожка вдоль набережной, построенная к Олимпийским играм. 

REUTERS

В результате инцидента погибли два человека, пишет Bloomberg.

Обрушилось около 50 метров велодорожки после того, как в поддерживающие ее опоры ударила сильная волна. Во время инцидента на велодорожке находились пять человек.

REUTERS

Как отмечает издание Globo, погибшими оказались двое мужчин — 54-летний Эдуардо Маринью Альбукерке и еще один мужчина в возрасте 40-50 лет, чья личность пока не установлена.

Велодорожка была открыта в январе, ее строительство обошлось в $12,7 млн. 

REUTERS

Как отмечает Bloomberg, после открытия дорожка пользовалась популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Она начинается в престижном районе Леблон, проходит мимо живописных участков пляжа и заканчивается в районе Сан-Конраду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter