В Турции задержали военных, атаковавших отель с Эрдоганом

Об этом сообщает РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Задержание мятежников произошло после сообщения местных жителей, которые заметили солдат.

Нападение на отель, где находился Эрдоган, произошло в ходе попытки военного переворота в Турции. Военные хотели захватить президента, однако он успел покинуть здание за 15 минут до нападения.

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По словам подозреваемого в нападении на отель курсанта военной академии в Стамбуле Мехмета Джантаза, мятежники планировали взять Эрдогана живым. Задержанный сообщил, что такую цель ему поставил однокурсник по военной академии капитан Исмаил Йигит. Позднее Джантазу и еще 13 солдатам сообщили, что приказ о захвате президента выдал начальник Генштаба.

В результате столкновений при мятеже погибли более 240 человек. По всей стране также были аннулированы паспорта 49211 человек. Также были задержаны более 18 тыс. человек, арестованы 9,6 тыс., сообщил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.