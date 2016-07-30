Штаб Клинтон атаковали предположительно российские хакеры - The New York Times

Об этом The New York Times сообщил чиновник из федеральных правоохранительных органов.

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Это уже третья атака на серверы демократической партии. В начале этой недели хакеры атаковали серверы Национального комитета Демократической партии.

В заявлении штаба Клинтон было сказано, что хакеры получили доступ к программе анализа данных, которую использовал штаб. При этом внутренние компьютерные системы вскрыты не были.

Ранее об атаке на штаб Клинтон сообщили источники Reuters. По данным источника, в этот раз хакеры взломали сервера предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Согласно данным проведенной экспертами проверки, хакеры, вероятно, не смогли получить доступ к внутренним системам нацкомитета Демократической партии.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в интервью NBC президент США Барак Обама не исключил, что Россия будет пытаться оказывать влияние на процесс предстоящих выборов нового американского президента. Отвечая на вопрос о кремлевском влиянии на ход выборов президента США, Обама ответил, что "возможно".