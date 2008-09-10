В Ингушетии убит брат президента

В Назрани неизвестные расстреляли автомобиль главы управления предприятия "Ингушавтотранс" Бекхана Зязикова, - двоюродного брата президента Ингушетии Мурата Зязикова. От полученных ранений он и еще двое находившихся в машине скончались

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ингушетии, в момент нападения автомобиль Mercedes-140, в котором находился Б.Зязиков, стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Убийцы на автомобиле "Лада-Приора" черного цвета подъехали к "Мерседесу" Зязикова и обстреляли из автоматического оружия. Для поимки преступников был введен план "Перехват", однако по горячим следам найти убийц не удалось.

Представители ингушской оппозиции уже прокомментировали случившееся. Они заявили, что убийство Бекхана Зязикова никак не связано с гибелью владельца сайта "Ингушетии.Ру" Магомеда Евлоева и опровергли причастность родственников Евлоева к смерти Зязикова. На митинге памяти Евлоева, напоминает Лента.ру, оппозиционеры объявили Мурата Зязикова причастным к смерти Евлоева и объявили ему "кровную месть".