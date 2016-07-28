Сотрудники бюро по трудоустройству в Кельне сообщили об угрозах от группы иностранцев

По данным местных СМИ, полицию вызвали сотрудники бюро, когда им начала угрожать группа иностранцев, пришедших искать работу, передает Русская служба Би-би-си.

Полицейкие успели задержать агрессивных соискателей, когда очевидцы сообщили, что видели в здании женщину с ножом.

Однако, как сообщается, тревога оказалась ложной. Тем не менее, полицейская операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Германии за последнюю неделю произошли несколько атак.

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24 июля проситель убежища из Сирии с помощью мачете убил женщину и ранил двух других людей в юго-западной части города Ройтлинген, прежде чем был задержан полицией.

В тот же день 27-летний проситель убежища из Сирии на музыкальном фестивале в баварском Ансбахе взорвал себя, ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

22 июля 18-летний немец иранского происхождения застрелил девять человек в Мюнхене.

18 июля 17-летний искатель убежища из Пакистана ранил в поезде пять человек, используя топор и нож.