В Турции считают, что сторонники Гюлена могут попытаться совершить переворот в Киргизии

Об этом он заявил в интервью CNN Turk, сообщает азербайджанское агентство trend.az.

По словам Чавушоглу, если в Киргизии произойдет государственный переворот, за ним будет стоять движение Гюлена. Глава МИД добавил, что Турция приложит все усилия для того, чтобы против сторонников Гюлена начали бороться и другие государства.

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Ранее турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власть называет вдохновителем переворота, осудил действия мятежников. Он подчеркнул, что те последователи его движения, которые поддержали военный переворот, "однозначно изменили своим идеалам".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.