В Донецк прибыли первые родственники погибших в авиакатастрофе
15:50, 23 августа 2006Мир
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Основная группа прилетает вечером
В гостиницах Донецка поселены первые 13 родственников пассажиров, погибших в катастрофе российского самолета Ту-154.
Как сообщили УНИАН в оперативном круглосуточном штабе по оказанию помощи родственникам погибших, на данный момент в штаб обратился 31 родственник. Из этого числа 18 человек позвонили по телефону штаба, еще 13 пришли непосредственно в штаб.
Прибытие в Донецк основной группы родственников ожидается самолетом из Санкт-Петербурга после 18.00 по киевскому времени.
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