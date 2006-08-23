В Донецк прибыли первые родственники погибших в авиакатастрофе

15:50, 23 августа 2006
Мир
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Основная группа прилетает вечером

В гостиницах Донецка поселены первые 13 родственников пассажиров, погибших в катастрофе российского самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в оперативном круглосуточном штабе по оказанию помощи родственникам погибших, на данный момент в штаб обратился 31 родственник. Из этого числа 18 человек позвонили по телефону штаба, еще 13 пришли непосредственно в штаб.

Прибытие в Донецк основной группы родственников ожидается самолетом из Санкт-Петербурга после 18.00 по киевскому времени.

 

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