В Гватемале расстреляли двух подростков, которые играли в Pokemon Go
14:46, 21 июля 2016Мир
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В Гватемале двое подростков погибли от пуль, когда играли в Pokemon Go.
REUTERS
Как сообщает The Daily Mail, 18-летний Джерсон Лопес де Леон и его 17-летняя кузина Дэниел зашли в опасный район города Чикуимула, когда по ним начали стрелять неизвестные, передает Эспрессо.
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В результате инцидента подростки погибли. На месте убийства изъяли более 20 гильз от пуль.
Полиция подозревает, что злоумышленники скрывались в том районе и боялись, что игра подростков может разоблачить их расположение.
Как сообщал УНИАН, испанская полиция опубликовала рекомендации по безопасности для игроков популярной виртуальной игры Pokemon Go.
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