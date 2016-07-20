В России арестовали трех высокопоставленных чиновников Следственного комитета

Об этом сообщает РБК.

Ламонов, подозреваемый в совершении получении взятки в особо крупном размере, пробудет в СИЗО до 15 сентября.

Также, суд отправил в следственный изолятор руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.

Читайте такжеВ СК России считают, что события 2012 года на Болотной были репетицией Майдана

Позже Лефортовский суд выдал санкцию на арест замначальника московского управления СКР Дениса Никандрова.

В залы заседания троих высокопоставленных следователей одного за другим доставляли бойцы спецназа ФСБ в масках. Ламонов прятал лицо за теплым шарфом, Максименко и Никандров — нет.

Как рассказали РБК адвокаты Ольга Лукманова и Сергей Анюшен, их доверители Ламонов и Максименко не признают вину. Согласно данным, оглашенным в суде, все трое подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Источник РБК в ФСБ рассказывал, что Никандров подозревается в том, что обещал криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому) помощь в решении вопроса об уголовной ответственности за $1 млн. По данным агентства «Росбалт», задержание Максименко связано с тем, что он якобы дал следователям отдела СКР по Северному административному округу Москвы указание не т​ребовать продления ареста Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, которого агентство назвало правой рукой Шакро Молодого.

Читайте такжеСК РФ на "финальной стадии маразма" - Ходорковский о возобновлении обысков по "ЮКОСу"

Неделю назад Тверской суд Москвы арестовал Шакро. Его обвиняют в вымогательстве 8 млн руб.​ у совладелицы московского ресторана.

По словам адвоката Анюшена, в материалах дела фигурируют разные суммы денег, но «ни о каком миллионе речи не идет». Он отметил, что Максименко не получил ни от кого никаких денег, а также не мог повлиять на процессуальные решения об избрании ареста.